SAE gibt erste Termine für 2017 bekannt

In 2016 feierte das SAE Institute 40-jähriges Bestehen. Seit dem Beginn 1976 hat sich einiges getan. Mittlerweile zählt man mit München, Hannover, Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig, Berlin Frankfurt und Bochum insgesamt neun Standorte in Deutschland. Nun stehen die ersten Termine für das Jahr 2017 fest.

Das Angebot der SAE ist vielfältig und beinhaltet auch in diesem Jahr wieder neben den verschiedenen Kursen den Tag der offenen Tür, kostenlose Schnupper-Workshops, Meet the Professionals, die SAE Workshow. Ein Highlight stellt die jährlich stattfindende SAE Alumni Medienmesse dar. In diesem Jahr erwartet das SAE Institute in Köln dort bis zu 3.000 Besucher.

Die Kurse des SAE Institutes beschäftigen sich mit Themen der Medienbranche, von Audio über Web und Animation bis hin zu TV & Film. Kursbeginn für das Sommersemester ist in diesem Jahr der 13. März. Das Wintersemester 2017/18 beginnt am 4. September diesen Jahres. Interessierte können sich noch für beide Semester einschreiben. Alle Kurse und Informationen zu den einzelnen Standorten finden Sie hier.

Auf der SAE Alumni Convention treffen sich jährlich Teilnehmer der Branche und Studenten zum Austausch. An zwei Tagen gibt es eine Expo mit namenhaften Ausstellern und ein umfangreiches Vortragsprogramm. In diesem Jahr findet die Medienmesse am 18. und 19. Oktober in Köln statt.

Beim Tag der offenen Tür können sich interessierte ein Bild vom Studieren an einem Standort des SAE Institutes ein Bild machen. An diesen Tagen werden Campus-übergreifend kostenlose Workshops und Vorlesungen angeboten. Darüber hinaus stehen die Bildungsberater und Dozenten für Fragen zur Verfügung. Insgesamt wird es fünf Termine geben, die an allen Standorten gelten. Darüber hinaus bietet das SAE Institut interessierten auch ausserhalb des Tages der offenen Tür kostenlose Workshops und Vorlesungen an, um so einen Einblick in die Inhalte und die Lehrmethoden zu bekommen.

Das “Meet the Professionals” Programm ermöglicht es Studierenden, mit Branchenprofis ins Gespräch zu kommen und wertvolle Erfahrungen auszutauschen. Dabei werden Gastsprecher wie etwa Jakob Hellner (Musikproduzent u.a. von Rammstein) einen Einblick in die Branche ermöglichen.