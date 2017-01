Qvest Media mit Masterclass zur Canon EOS C700

Seit Mitte Dezember ist die Canon EOS C700 auf dem Markt. Mit ihr will Canon eine neue 4K Generation für High-End-Produktionsfirmen und Sendeanstalten etablieren. Am 24. Januar führt Qvest Media in Zusammenarbeit mit Canon eine Masterclass zur C700 durch.

Canon entwickelte die neue EOS C700 gezielt für Motive mit schnellen Bewegungen und Actionszenen. Um sich bei dem Dreh voll und ganz auf das Motiv der Szene konzentrieren zu können, unterstützt Sie der neue “Dual Pixel CMOS AF”, indem er die Schärfe nachzieht. Wie genau das funktioniert, wird bei einem Vortrag im Zuge der Masterclass erläutert.

In dem Vortrag wird auch das Kamerakonzept vorgestellt und die Aufnahmeformate, sowie das Handling und der Workflow erläutert. Darüber hinaus wird auch auf die Key- und Special Features, die Autofokusfunktion und die ISO-Performance eingegangen. Außerdem wird auch die Kombination mit Canon Cine Servos, Cine Primes, EF-Foto- und B4-Optiken beleuchtet. Im Anschluss an die Präsentation können Fragen an den Produktexperten Florian Lippke gestellt werden.

Anschließend wird es ein Hands-On zur EOS C700 geben, bei dem die Teilnehmer das neue Gerät testen können. Detaillierte Technische Daten zur C700 finden Sie hier.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmelden können Sie sich hier.