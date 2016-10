Präsentation Hawk: Anamorphe Optiken

Am 05. und 06. November finden an der Hochschule für Fernsehen und Film die Tage der Regie statt. Zahlreiche Vorträge, Workshops und Filmvorführungen finden an den zwei Tagen statt.

Deutscher Regiepreis Flyer der Tage der Regie 2016

Im Rahmen dieser Veranstaltung steht auch die Präsentation von anamorphen Optiken der Firma Hawk an. Vorgestellt wird das Thema von James S. Bouchie Director Key Accounts & Marketing Vantage Film GmbH in englischer Sprache. Die Teilnahme ist Kostenlos.

Anmeldung unter: gaeste (at) bvr-services (dot) de

Das Komplette Programm mit Details gibt es hier.