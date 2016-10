Vom 28. November bis zum 2. Dezember 2016 findet das erste NRW Creators Lab statt. Dieser Workshop richtet sich an junge Webvideo-Produzenten. Dort soll die Teilnehmern alles rund um das Thema Online-Bewegtbild nähergebracht werden. Bis zum 14. November kann man sich bewerben.

Die Film- und Medienstiftung NRW und das UFA Lab initiieren das Creators Lab. Dort wird das Thema Online-Bewegtbild aufgearbeitet. Von der kreativen Strategie, dem Aufbau einer Produktionsstruktur, dem Erstellen einen Storyboards und dem Audience Development bis hin zur Umsetzung sowie der richtigen Veröffentlichung und Verbreitung der Videos – alles soll genau beleuchtet werden.

„Junge Bewegtbild-Produzenten stehen gerade jetzt vor der Herausforderung, in kurzer Zeit Kompetenzen aufzubauen, wenn sie in der dynamisch wachsenden Online-Welt erfolgreich sein wollen.“, so Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW. „Das NRW Creators LAB soll sie dabei unterstützen und gleichzeitig die Entwicklung der Online-Video-Szene in NRW fördern. Wir freuen uns auf viele kreative Bewerbungen!“

Für ein Stipendium bewerben können sich Nachwuchs-Filmemacher, die in NRW leben und arbeiten und mindestens 16 Jahre alt sind. Darüber hinaus sind über 1.000 Abonnenten auf einer Social Media Plattform Voraussetzung.

Bis zum 14. November können sich Interessierte auf einen der 25 Plätze bewerben. Die genauen Informationen, und wie man sich bewirbt, finden sich hier.