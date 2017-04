NAB 2017: Wir sind für Sie vor Ort!

Es sind noch vier Tage: Vom 22. bis zum 27. April findet die NAB Show in Las Vegas statt. Der Film und TV Kameramann wird auch in diesem Jahr für Sie live vor Ort sein und Sie auf dem Laufenden über alle Innovationen und Neuheiten halten. Unterstützt werden wir von unserem Partner AF Marcotec.

Täglich werden wir Sie auf der Messe unterwegs sein und auf unserer Website, in den sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Instagram auf den neuesten Stand bringen. In unserem täglichen Newsletter fassen wir die Themen und Meldungen für Sie zusammen. Den Newsletter bekommen Sie noch nicht? Melden Sie sich hier zum Newsletter an und Sie sind noch rechtzeitig mit dabei! Die Berichterstattung des Film & TV Kameramann wird Ihnen präsentiert von AF Marcotec, dem Shop für Filmemacher.

Sind Sie auf der NAB Show 2017? Mit einem Start-Up? Als freier Kameramann? Auf der Suche nach etwas Bestimmtem für Ihr Unternehmen? Dann melden Sie sich doch per E-Mail oder per Facebook-Nachricht! Wir wollen unsere Leser kennen lernen!

Natürlich wird es auch in unserer nächsten Ausgabe 06/2017 eine ausführliche Artikelstrecke und kleine Berichte zur NAB Show 2017 geben. Alle Infos und News zur NAB in Las Vegas finden Sie auf hier auf unserem Themenportal “NAB Show 2017”.