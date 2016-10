Medientage München: Mobile & Me – Wie das Ich die Medien steuert

In diesem Jahr finden zum 30. mal die Medientage München statt. Vom 25. bis zum 27. Oktober 2016 kommen die wichtigsten Vertreter der deutschen Medienlandschaft zusammen. Im Rahmen der Medientage werden ein Kongress, eine Messe, die Nacht der Medien und ein neu eingeführter Gipfel veranstaltet.

Medientage München

Im internationalen Kongress Center München (ICM) werden rund 400 Gastsprecher Vorträge zu den verschiedensten Themen halten, welche die Medienwelt beschäftigen. Dabei steht das Motto der Jubiläumsveranstaltung „Mobile & Me – Wie das Ich die Medien steuert“ im Mittelpunkt der Speaker. Auch bei der Messe stehen die aktuellsten Entwicklungen und Innovationen im Mittelpunkt. Außerdem wird es Themen-Specials zu Virtual Reality, Frauen in Medienberufen und Startups geben.

Der neu eingeführte Gipfel wird mit einer Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel eröffnet. Danach sind Vorträge, Gesprächsrunden und Diskussionen im Programm enthalten. Im Anschluss wird es am Abend eine Jubiläumsfeier zur 30. Auflage der Medientage im ICM geben.

Der Zweite Abend des Events wird mit der „Nacht der Medien“ abgeschlossen. Bei diesem Get Together trifft sich das Who is Who der Medienwelt um sich auszutauschen und zu feiern.

Das genaue Programm, sowie Eintrittspreise und alle weiteren Informationen finden Sie hier.