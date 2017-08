Martin Kreitl übernimmt Geschäftsführung von Band Pro Munich

Ab dem 01. Sepzember 2017 wird Martin Kreitl zum alleinigen Geschäftsführer von Band Pro Munich. Er folgt auf Christopher Hantel, der nun nach dreieinhalb Jahren das Unternehmen verlässt.

Foto: Band Pro Munich Martin Kreitl übernimmt ab 1. September 2017 die Geschäftsführung von Band Pro Munich.

Kreitl ist seit 1985 in der Film- und Videobranche erfolgreich und war unter anderem für die Kirch Gruppe in verschiedenen Führungspositionen tätig. Im Jahr 2000 war er an der Produktion des Kurzfilmes “Gone Underground” beteiligt, der der erste deutsche Film in 1080/24p war. 2003 gründete Keitl dann seine eigene Produktionsfirma MKMedia Produktion. Seit dem ist er am Fortschritt von HD in Deutschland maßgeblich beteiligt. So führte ihn der Weg zu Band Pro Munich, wo er zuletzt als Head of Sales & Marketing tätig war.

„Ein sehr wichtiger Punkt ist die strategische Neuausrichtung von Band Pro Munich mit einem klaren Fokus auf die Distribution exklusiver Produkte von renommierten Herstellern, wie Angénieux, IB/E Optics oder Orca. Dabei werden wir aber nicht unsere Kernkompetenz im Bereich Kamera, Objektive und innovative On-Set-Lösungen vernachlässigen“, sagt Martin Kreitl auf die Frage, was er bei Band Pro Munich ändern wird.

Durch die neue Position von Kreitl ergeben sich auch weitere personelle Änderungen. So wird Michaela Frank das Band Pro Munich Team als Marketingleiterin verstärken und unter anderem mit dem Aufbau eines Webshops für 2018 betraut sein. Katharina Scharbinger wird zur Junior Sales Managerin und Tanja Decman, zuletzt Office Managerin, wird als Business Administration Managerin die Geschäftsleitung unterstützen und das Controlling übernehmen.

Martin Kreitl freut sich auf die neue Aufgabe: „Das gesamte Band Pro Munich Team blickt sehr optimistisch in die Zukunft. Wir kennen unsere Stärken und bauen auf die Alleinstellungsmerkmale unserer kundenorientierten Services und exklusiven Brands.“