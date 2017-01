Kodak stellt neue Super-8-Kamera vor

Einen Funken der Hoffnung hatte Kodak da im Gepäck. Auch für die Profibranche. Im Rahmen der CES in Las Vegas stellte der Filmmaterial-Veteran überraschend den Prototypen einer neuen Super-8-Kamera vor. Nach der Einstellung vieler Super-8-Materialien im Vorfeld oder im Zuge der Insolvenz 2012 hatten viele Anwender sich vom Kultformat abgewendet. Genau auf diesen Kult will Kodak jetzt wieder setzen, so CEO Jeff Clarke. Das Gerät am C-Mount mit einer 6-mm-Festbrennweite daher, die optional durch einen 8-48-mm-Zoom getauscht werden kann. Die Aufzeichnungsraten reichen von 9, 12, 18,24 sowie 25 Bildern pro Sekunde. Der integrierte Lichtmesser unterstützt alle Typen von Kodak-Filmmaterial. Ein 3,5-Zoll-SD-Monitor lässt eine Bildkontrolle zu, einen echten Viewfinder gibt es nicht. Der Ton des eingebauten Mikrofons kann auf SD-Karten aufgezeichnet werden, ein dementsprechender Kartenslot ist vorhanden, zudem gibt es einen HDMI-Anschluss, USB sowie Miniklinke. Ab Herbst soll das gute Stück im Handel erhältlich sein. Selbst der CEO kann aktuell nur eine grobe Preisskala von zwischen 400 und 700 Dollar nennen.

Auf der zugehörigen Microsite wirbt Kodak mit einem Gesamtpaket beim Filmkauf. So soll beim Erwerb der Film-Cartridge die Entwicklung und der Digitaltransfer inklusive sein. Der entwickelte Film wird per Post zugeschickt, gleichzeitig bekommt der Nutzer die Zugangsdaten, um den digitalen Filmclip für den Schnitt herunter zu laden. Wie dieses System in Europa abgewickelt wird, steht aktuell noch in den Sternen.

Clarke sieht junge Filmemacher und Filmschulen als Zielgruppe, und hofft, auch für den Hobby-Anwender die Möglichkeit offen zu halten, an der Welt des chemischen Films teilzuhaben. Dass Kodak den zuletzt höchst unrentablen Consumerbereich Super 8 wieder in den Fokus nimmt, ist ein weiteres, klares Statement für den chemischen Film. Für die begleitende Kampagne “Super 8 Filmmaking Revival Initiative” konnte der Filmriese daher auch Größen wie J.J. Abrams und Steven Spielberg gewinnen. Warum das so wichtig ist, erklärt Kodak-CEO Clarke am Ende dieses Interviews mit den amerikanischen Kollegen von “The Verge”: