Kameradialog Live in Berlin im August

Der Kameradialog Live im August steht in den Startlöchern: Am kommenden Donnerstag, den 31. August findet der nächste Kameradialog Live in Berlin statt.

Foto: Julian Reischl

Auch diesmal findet der Kameradialog Live im Café Herman Schulz in der Finowstraße 33 in Berlin-Friedrichshain statt. Moderiert wird er von André Herrmann, der selbst Filmemacher ist.

Die Teilnehmer sind diesmal: DoP Bernhard Jasper und Jieun Yi. Das Thema: “Karriereplanung in Kameraberufen – kann man das überhaupt?”

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung über den Event bei Facebook wird erbeten.