IFS lädt zum Tag der offenen Tür

Am Samstag den 01. Juli 2017 lädt die Internationale Filmhochschule Köln (ifs) zum Tag der offenen Tür ein. Den ganzen Tag über können sich Interessierte über ein Studium aus dem Bereich Film informieren. Das Programm mit Filmen, Arbeitsbeispielen, Workshops und der Möglichkeit für informative Gespräche beginnt um 11 Uhr.

Die Hochschule mit Sitz in Köln Mülheim bietet den ganzen Tag über Informationsveranstaltungen und Workshops an, damit zukünftige Studenten einmal in die verschiedenen Studiengänge reinschnuppern können. Das Angebot geht von Kamera über Screening und auch Schnitt, bis hin zu Szenenbild, Regie oder Animation. Einige Workshops haben feste Anfangszeiten andere laufen durchgängig, man kann jederzeit einsteigen. Die Kamera-Workshops beginnen um 12:30 Uhr sowie um 14:30 Uhr. Außerdem stehen Dozenten und aktuelle Studenten für Informationsgespräche bereit und beantworten die Fragen der Besucher zum Studium. Eine Gesamtübersicht des Programms finden Sie hier.

Der Tag der offenen Tür an der ifs beginnt am 01. Juli 2017 um 11 Uhr. Bis 18 Uhr laufen die Informationsveranstaltungen, dann folgt ein Come Together in den Räumlichkeiten an der Schanzenstraße 28 in 51063 Köln. Der Eintritt, sowie die Teilnahme an den Workshops ist natürlich frei. Bei Facebook können Sie sich im Vorfeld für die Veranstaltung anmelden.