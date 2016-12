Erstes NRW Creators Lab beendet

Das erste NRW Creators Lab ist erfolgreich zu Ende gegangen. Vier Projekte wurden ausgezeichnet.

Beim ersten NRW Creators Lab, das Anfang Dezember in Köln zu Ende ging (wir berichteten), wurden vier Projekte mit einem Webvideo-Stipendium der Film und Medienstiftung NRW ausgezeichnet. Am Lab nahmen 19 Webvideo-Kreative teil. Der Professionalisierungs-Intensivworkshop ist eine Initiative der Film und Medienstiftung NRW und des UFA Lab, es soll ab 2017 zweimal jährlich in Köln stattfinden. Partner des Projekts sind die ifs und das Cologne Game Lab.

Die Jury, bestehend aus Petra Müller, CEO der Film und Medienstiftung NRW, Webvideopreisgewinner Shawn Bu (für „Darth Maul: Apprentice“ / Wikipedia) und YouTuber Daniele Rizzo, wählten vier Gewinner. Auf dem ersten Platz landeten gleich zwei Projekte: „Little Things“ von Matthias Leinfelder, Metin Keles, Yared Assefa und Manuel Haase, sowie das Projekt „Arbeitstitel“ von Cedric Engels, Alexander Irannjad, Emily Müller, Daniel Plath, Clemens Gburek und Charly Schulte. Beide erhalten je ein Stipendium in Höhe von 8.000 Euro. Das Projekt „Follow You“ von Tim Jacklen, Carolin Pütz, Sando Henßchen, Shantina Suresh und Vincent Hansing erhält ein Stipendium in Höhe von 6.000 Euro, und „Gravity“ von Richard Zimmermann, Beverly Stura-Cura, Bärbel Born und Rasmus Tumert erhält für den dritten Platz noch ein Stipendium in Höhe von 2.000 Euro.

Die Arbeitsschwerpunkte des Creators Lab waren die grundlegenden Elemente einer kreativen Webvideo-Strategie, Produktionsstruktur und Setup, Audience Development, alles von Storyboard über Umsetzung bis zur Veröffentlichung. Der „Final Pitch“ am Ende der Workshop-Woche war Teil des Ganzen und entschied über die Preisvergabe.

Über die Projekte im Einzelnen:

Little Things – eine Kampagne, die dazu aufruft, auf die kleinen Dinge im Leben zu achten, denn diese können Großes bewirken. Unter dem Hashtag #littlethings werden einzelne Videos auf der Litte Things-Facebookseite veröffentlicht und die Community zum Mitmachen aufgerufen. So soll eine große Zahl an unterschiedlichstem user generated content entstehen und die Little Things-Kampagne bekannt machen.

Arbeitstitel – ein Kanalkonzept, das sich rund ums das Thema Filme, Serien und andere Medien-Formate dreht. Auf unterhaltsame Weise erfährt der Zuschauer alles über die Machart einzelner Formate und den Einsatz verschiedenster filmischer Mittel. Jeder der sechs Creators hat ein eigenes Format, für das er als Moderator vor der Kamera steht. So können sie ihre eigenen Kanäle zur Reichweiten-Steigerung nutzen. Alle Inhalte werden zusätzlich und in dem gemeinsamen YouTube-Channel „Arbeitstitel“ fusioniert.

Follow you – ist eine Mini-Webserie mit Horrorcharakter, die mit der Frage spielt, was in der heutigen Social Media-affinen Welt real und was fiktiv ist. Über einen real existierenden Twitter-Account bekommt die Hauptfigur der Serie Nachrichten von einem Toten. Als interaktives Element können die Zuschauer die Story über die Kommentare beeinflussen. Um schon zu Beginn eine Relevanz und Reichweite gewährleisten zu können, sind im Cast Social Influencer eingeplant. Eine Staffel besteht aus 4 Folgen. Ausgestrahlt wird die Serie auf YouTube.

Gravity – eine Mini-Serie für ein Gaming-affines Publikum. Der Protagonist der fiktiven Story findet sich in einem Game wieder, in dem die Gravitation außer Kraft gesetzt ist. In dieser „neuen Welt“ muss sich der Protagonist zu Recht finden. Er lernt in jeder Folge etwas Neues hinzu, von dem er auch im „echten Leben“ profitieren kann. Durch Gast-Auftritte von Social Influencern soll die Reichweite und die emotionale Bindung erhöht werden. Ausgestrahlt wird die Serie mit ca. 5-minütigen Folgen auf YouTube.