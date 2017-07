Deutsche Kinos verbuchen Zuwachs zur Jahreshälfte

Nachdem die Ergebnisse von Comscore für 2016 zunächst ein Ergebnis von 994 Millionen Euro verkündeten, wurde dieser Wert später von der FFA nach oben korrigiert und über die Eine-Milliarde-Euro-Marke gehoben. Das Jahr 2016 war das dritterfolgreichste Jahr für die deutschen Kinos. Die Zwischenbilanz für 2017 lässt einen Zuwachs erkennen und macht weiter Hoffnung.

Laut der Comscore Zwischenbilanz zum Jahr 2017 wurden bis zum 30. Juni rund 507,3 Millionen Euro an den deutschen Kinokassen eingenommen. damit steuert man auf das zweitbeste Kinojahr aller Zeiten hin, wie Blikpunkt: Film berichtet. Das Mediaportal bezieht sich dabei auf die Zahlen der letzten sechs Jahre, wonach die erste Hälfte des Jahres im Schnitt 46,7 Prozent des Gesamtergebnisses (gemessen am FFA-Ergebnis) ausgemacht hat. Mit diesem Schlüssel würde sich ein Boxoffice von 1.086,3 Milliarden Euro ergeben. Damit würde man hinter dem Rekordjahr 2015 (1.176 Milliarden Euro) Platz zwei in der Liste belegen können.

Allerdings scheint die Milliardenmarke in diesem Jahr ein realistisches Ziel in diesem Jahr zu sein. Zum einen fallen die Zahlen die von der FFA erfahrungsgemäß höher aus. In den letzten beiden Jahren war ein Film aus dem Star-Wars Universum der Garant für ein klasse Finale des Jahres. Außerdem stehen grade mit dem dritten Teil der “Ich, Einfach unverbesserlich” Filme und dem neuen Spider-Man Reboot zwei Kandidaten an, die auch den Sommer erfolgreich gestalten könnten.