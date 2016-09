Deutsche Alexa Ihrt mit Emerging Cinematographer Award ausgezeichnet

In Los Angeles wurden von der International Cinematographers Guild (ICG) zum 20. mal die alljährlichen Emerging Cinematographer Awards verliehen. Ausgezeichnet werden hier zehn Kameraleute für ihre Arbeit an den verschiedensten Filmen.

Regisseur Richard Kelly (Donny Darko) richtete einige Worte an die Gewinner und überreichte die Preise. „Ein Regisseur ist nichts ohne großartige Kameraleute an seiner Seite. Er oder sie ist ein Partner während des ganzen Prozesses. Möglicherweise ist dies, die wichtigste Beziehung bei den Dreharbeiten“, so Kelly.

Unter den Gewinnern ist mit Alexa Ihrt auch eine Deutsche. Sie wurde als Kamerafrau für den Film „Born In Battle“ ausgezeichnet. Dieser Film zeigt die Geschichte eines zwölfjährigen Jungen in Afrika, welcher sich nach seiner Vergangenheit als Kindersoldat in eine Fantasiewelt flüchtet.

Hier alle Gewinner im Überblick:

Derek C. Fisher, USA (Loader) Film: Use Your Oui Oui

Dan Hertzog, USA (2nd Camera Assistent), Film: Earthbound

Eric M. Hurt, USA (Camera Operator), Film: Elemental

Spencer Cole, USA Hutchins (Camera Operator), Film: Walker

Alexa Ihrt, D (Camera Operator), Film: Born In Battle

Matt Irwin, CA (Camera Operator), Film: Emeralds

Clifford Jones, USA (Digital Imaging Technician), Film: In Memory

Karina Silva, USA (Camera Operator), Doble 9

John Veleta, USA (Digital Imaging Technician), Film: Pop Music

Alejandro A. Wilkins, USA (Camera Operator), Film: Limbo

(Die Berufsbezeichnungen beziehen sich auf die vom ICG genannten Hauptbeschäftigungen der Geehrten)

„Die Emerging Cinematographer Awards haben sich innerhalb von zwei Jahrzehnten zu dem Hauptevent der ICG entwickelt“ erklärte ICG Präsident Steven Poster. Bei der Zeremonie waren auch Richard und Elizabeth Jones anwesend, deren Tochter als Kameraassistentin während der Dreharbeiten zu dem Film „Midnight Rider“ in Georgia bei einem Zugunfall ums Leben gekommen war.