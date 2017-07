Camerimage im Anrollen

Das Camerimage Filmfestival rückt näher. Vom 11. bis zum 18 November treffen sich wieder internationale Filmstars und Filmschaffende aus aller Welt in Bydgoszcz, Polen. Die Bewerbungsfristen sind mit einer Ausnahme schon alle abgelaufen. Jetzt hat das Komitee des Filmfestivals das offizielle Plakat zum 25. Jubiläum veröffentlicht.

Das Camerimage ist eines der wichtigsten Filmfestivals in Europa und ist dabei das einzige in Europa, das die Kameraarbeit in den Mittelpunkt stellt. Jahr für Jahr zieht es die Größen der Branche an, auch Regisseure und Schauspieler. Zu den bisherigen Gästen zählen Keanu Reeves (“Matrix”), Alan Rickman (“Harry Potter”), Bill Murray (“Ghostbusters”), Oliver Stone (“Platoon”) oder Jessica Lange (“King Kong”). Mit Ausnahme der Kategorie Student Etudes – Einsendeschluss 31. August, sind die Einreichfristen für die begehrten Preise bereits verstrichen. Das gesamte Programm soll im September veröffentlicht werden. Weiter Informationen finden Sie hier.