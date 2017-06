27. Deutscher Kamerapreis: Einladung zum Roundtable-Gespräch mit den Preisträgern

Nur noch eine Woche! Im Rahmen der 27. Preisverleihung des Deutschen Kamerapreises lädt das Fachmagazin Film & TV Kameramann zusammen mit ZEISS und der ifs internationale filmschule köln zur Podiumsdiskussion mit den elf Preisträgern ein. Diskutieren Sie mit und melden Sie sich gleich an!



Canaran/iStock

Der Deutsche Kamerapreis liegt uns vom Film & TV Kameramann am Herzen. Kein anderer Award in diesem Land widmet sich derart konsequent und nachhaltig der Förderung der Kameraleute und Editoren. Auf der Preisverleihung am Abend des 24. Juni werden die Preisträger gekürt. Die Gala mit Fernsehaufzeichnung ist nur auf Einladung besuchbar.

Deshalb bringen der Film & TV Kameramann zusammen mit ZEISS und der ifs internationale filmschule köln die Gewinner zu Ihnen! Wir wollen noch mehr über die ausgezeichneten Filmschaffenden und ihre Projekte erfahren. Also holen wir die Kameraleute und Editoren am Sonntag, 25. Juni, zu einem Roundtable-Gespräch zusammen. Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein!

Im Fokus der Diskussion stehen die prämierten Beiträge sowie die Frage, inwiefern aktuelle Trends der Bildgestaltung technologische Entwicklungen vorantreiben – oder ob es umgekehrt ist. Moderiert wird die Veranstaltung von Filmemacher und Kamerapreis-Jurymitglied Uwe Agnes sowie Timo Landsiedel, Chefredakteur des Film & TV Kameramann. Nach der moderierten Diskussion wird Zeit für Fragen aus dem Publikum sein.

Wir freuen uns, Sie liebe Film- und Medienschaffende, zu diesem Gespräch einzuladen! Kommen Sie vorbei, bringen Sie sich ein!

Ort: Filmforum im Museum Ludwig, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln

Zeit: Sonntag, 25. Juni 2017, 12:30 Uhr (Einlass 12 Uhr)

Der Eintritt ist frei, doch die Platzzahl ist begrenzt. Wir bitten daher um verbindliche Anmeldung bei www.eventbrite.com!