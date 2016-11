Zwei Seminare zur PXW-FS7

Im November gibt es noch Restplätze, für Februar 2017 kann noch regulär gebucht werden.

Screenshot der Anbieter-Webseite

Unter dem Titel „Alles neu bei der PXW-FS7?“ bietet BET – Base of Expert Training zwei Seminartermine für die Sony FS7 in Hamburg an.

Die Themen:

Farbraum Rec. 2020

ND-Filter: Glas oder elektronisch?

Sony-Sucher oder ein externer?

Änderung des Mounts

Schnittsystem-optimiert aufzeichnen

Vorsicht bei LED-Beleuchtung und 35mm-Kameras

Praxisgerechte Benutzung von S-log und HDR

Schärfentiefe

Für den Termin vom 25. bis 26. November 2016 gibt es noch Restplätze, bitte melden Sie sich direkt beim Veranstalter. Der Termin am 25. und 26. Februar 2017 ist noch frei buchbar. Ob bei diesem schon auf die FS7 II eingegangen wird, ist derzeit noch unbekannt.

Zum Preis von 745 Euro inklusive Kursmaterial und Verpflegung können maximal zwölf Teilnehmer an zwei Tagen in die volle Tiefe des Themas eintauchen. Mitglieder von BVK oder BVFK erhalten zehn Prozent Rabatt, ebenso Teilnehmer früherer Seminare. Auch ist das Seminar mit Bildungsprämie förderbar. Zur Anmeldung hier.