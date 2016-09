Am Sonntag, 18. September hat der Bundesverband der Fernsehkameraleute BVFK zum ersten Mal ein Gütesiegel an ein Produkt vergeben. Das Unternehmen Lightpower aus Paderborn hatte die Filmgear-Leuchtenmodelle auf Tauglichkeit im Einsatz durch Mitglieder des BVFK und BVK prüfen lassen. Nach welchen Kriterien die Prüfer vorgingen und warum das Unternehmen diese Begutachtung vornehmen ließ, lesen Sie in der nächsten Ausgabe.