ARRI Academy für Alexa SXT, Alexa Mini und Amira

Die ARRI Academy bietet im Dezember in München zwei Hands-On-Trainings mit Zertifizierung an. Beide Veranstaltungen umfassen je zwei Tage und werden von Florian Rettich (BVK) geleitet.

Die Themen der Trainings beinhalten unter anderem: Look Workflow, Color Science, lineare und logarithmische Video-Codierung, ProRes-Codecs, Aufnahmeformate, korrekte Belichtung, Monitoring für HDR, Wide Color Gamut und weitere Themen. Im Zuge der Trainings werden Aufnahmen gemacht und dann in der Postproduktion verarbeitet. Die Kurse richten sich an Kameraleute, Kameraassistenten, DITs und Verleih-Mitarbeiter.

Am 13. und 14. Dezember findet das Training für Alexa Mini und Amira auf deutsch statt, am 15. und 16. Dezember geht es um die Alexa SXT und Alexa Mini auf englisch. Die Teilnahme kostet 1.480 Euro brutto. BVK-Mitglieder erhalten 20 Prozent Rabatt über die Geschäftsstelle.

Weitere Informationen finden Sie hier.